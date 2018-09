Schaub behauptet mit Köln die Tabellenführung

Der 1. FC Köln hat am Freitag zum Auftakt der achten Runde seine Führung in der zweiten deutschen Bundesliga mit einem 3:1 (1:0) bei Arminia Bielefeld gefestigt. Der Club von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub (bis 68.) führt die Tabelle vorerst mit sechs Punkten Vorsprung auf Union Berlin bzw. den HSV an.