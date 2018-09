Unionsparteien bei Zuwanderern am beliebtesten

Die Umfrage gab der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) in Auftrag. Dabei sackte die SPD um 15,1 Prozentpunkte auf nunmehr 25 Prozent ab. Auch die Grünen sanken in der Gunst der Befragten von 13,2 auf zehn Prozent. Für die Linken ergab sich ein Rückgang von 11,3 auf 10,1 Prozent. Zulegen konnte hingegen die FDP (plus 2,8 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent), ebenso wie die AfD (plus drei Punkte auf 4,8 Prozent).