Wie viel Sex ist bei Paaren eigentlich „normal“?

Eine Beziehung verläuft in unterschiedlichen Stufen. Während am Anfang noch alles neu und aufregend ist, kehrt mit der Zeit die Routine und der Alltag ein - was sich auch im Bett bemerkbar macht. Manch einer fängt ab diesem Moment an, zu grübeln. Doch seien Sie nicht besorgt, es bedeutet nicht, dass die Liebe verflogen ist.