Slowene vergaß Kran auf Lkw einzufahren

Der Mann (30) aus Slowenien war am Mittwoch gegen 14 Uhr mit seinem Lkw auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg unterwegs. Leider hatte er vergessen, bevor er losfuhr, den auf dem Lkw aufgebauten Kran vorschriftsmäßig einzufahren. Als er im Bereich von Altendorf durch die dortige Autobahnunterführung der A2 fahren wollte, prallte er mit dem ausgefahrenen Kran dagegen. Dadurch wurde ein Kabelkanal mit mehreren Lichtwellenleitungen abgerissen. Durch die Wucht des Aufpralles an der Betonkonstruktion der Unterführung wurde der Kran nach hinten Richtung Ladefläche gebogen und beschädigte einen aufgeladenen Minibagger. Weiters wurde der Hydrauliktank des Kranes aufgerissen, wodurch es zu einem Austritt von Hydrauliköl kam. An den Bergungs- und Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren Wolfsberg und St. Michael beteiligt. Eine Gefahr für die Umwelt bestand laut Feuerwehr nicht. Am beteiligten Lkw, am Minibagger bzw. an der Autobahnunterführung mitsamt Kabelkanal entstand schwerer Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.