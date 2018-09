Römischer „Wohnblock“ mit großem Bad freigelegt

Überwiegend aus Lehmziegeln gebaut

Das Gebäude mit vier Eingängen sei überwiegend aus Lehmziegeln gebaut und werde von großen Kalksteinblöcken gestützt, die Außenwände und Treppen bestünden aus roten Ziegeln. An das Hauptgebäude sei ein weiterer Bau angeschlossen, in dem sich ein großes Römerbad befinde, sowie ein Raum, der wahrscheinlich für religiöse Rituale genutzt worden sei, sagte der Chef der Zentralbehörde für Altertümer in Kairo und Gizeh.