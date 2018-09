ÖVP-General Nehammer wird Integrationssprecher

ÖVP-Generalsekretär und Nationalratsabgeordner Karl Nehammer ist am Dienstag zum neuen Integrations- und Migrationssprechers seiner Partei ernannt worden. Die Ernennung wurde nach dem Rauswurf von Efgani Dönmez notwendig. „Mein Zugang zu dem Thema ist relativ klar: fördern und fordern“, so Nehammer am Dienstag. Seine Funktion als Mediensprecher der ÖVP wird er übrigens behalten.