Traditionell schön: Trachten-Hochzeit im Herbst

Dirndl als Hochzeitskleid

Unverzichtbar bei einer Trachten-Hochzeit ist das klassische Dirndl als Hochzeitskleid. Schließlich soll sich das gesamte Fest an liebgewonnenen Traditionen orientieren, weswegen ein modernes Brautkleid hier nicht so recht passen will. Altbacken aber ist das Dirndl dennoch nicht, denn es wird nach wie vor gerne zu offiziellen Anlässen getragen. Heute gibt es zahllose Modelle und Schnitte, die eigens für Bräute entworfen wurden und entsprechend festlich wirken. Wer sich etwas genauer darüber informieren möchte, findet bei Krüger Trachtenmode eine spezielle Kategorie für Hochzeitsdirndl. Sie kommen sowohl in hellen Farben als auch in etwas gedeckteren Tönen wie Grau oder Grün daher und lassen sich ganz nach den Bedürfnissen der zukünftigen Braut auswählen.