Misslungene Beschneidung: Bub bekommt 26 Mio. Euro

Trotz des offensichtlichen Pfusches habe nach dem Vorfall im Oktober 2013 niemand eine Notoperation empfohlen, um das Problem zu beheben, so Familienanwalt Neal Pope (siehe Tweet unten). Laut Klageschrift hat der Bub nicht nur mit Schmerzen, sondern wohl auch mit lebenslanger seelischer Qual zu kämpfen. Nach dem Kunstfehler musste die Mutter des Kindes laut Medienberichten drei Mal am Tag „ein medizinisches Werkzeug“ in den Penis des Kleinen einführen, damit das Geschlechtsteil nicht zuwächst. Es folgten auch mehrere Operationen.