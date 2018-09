Jugendliche in Park von rund 20 Männern attackiert

Iraker festgenommen

Während der Rettungshelikopter mit einem Notarzt landete, um die 16-Jährigen zu verarzten, wurde eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Angreifern gestartet. Sie waren angeblich in alle Richtungen geflüchtet, doch in Parknähe konnte ein Iraker festgenommen werden. Er trug einen Schlagring bei sich. Noch steht allerdings nicht fest, ob er an den Übergriffen beteiligt war.