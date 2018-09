„Da unten hat noch keiner nachgesehen“

3000 Meter sind am Krappfeld genehmigt

Auf dem Krappfeld will man keine Weltrekorde aufstellen. Bis 3000 Meter ist die Bohrung genehmigt. „Es ist trotzdem super spannend, weil wir nicht wissen, was uns da unten erwartet“, sagt Drilling-Supervisor Stefan Hipfl. Er hat schon in Dubai und Abu Dhabi nach Öl und Gas gebohrt. Jetzt sucht er in Kärnten Thermalwasser. „In guten Gebieten steigt die Temperatur um drei Grad pro 100 Meter“, weiß Bernd Böchzelt, Experte für geothermale Erschließungsprojekte. Wird ein geeignetes Vorkommen entdeckt, wird das 100 Grad heiße Wasser an die Oberfläche gefördert, wo ihm die Energie entzogen wird. Das abgekühlte Wasser wird über ein zweites Bohrloch in den Untergrund zurückgeführt (Grafik). Und sollte die Bohrexpedition doch auf Erdöl stoßen, steht ein Blowout-Preventer bereit. Damit wird ein unkontrolliertes Austreten der Ressource - wie bei der Ölplattform Deepwater Horizon im Jahr 2010 - verhindert.