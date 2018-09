Siege für Liverpool & ManCity ++ ManUnited nur 1:1

Liverpool und Manchester City haben am Samstag in der englischen Premier League souveräne Siege eingefahren! Die „Reds“ kamen vor eigenem Publikum zu einem 3:0 über Southampton und führen dadurch mit dem Maximum von 18 Zählern die Tabelle zwei Punkte vor dem Titelverteidiger an, der sich auswärts gegen Cardiff City mit 5:0 durchsetzte.