„Life is Strange 2“: Der offizielle Launch-Trailer

Publisher Square Enix hat am Donnerstag den offiziellen Launch-Trailer zur Fortsetzung seines gefeierten Episoden-Adventures „Life is Strange“ veröffentlicht, dessen erster von insgesamt fünf Teilen am 27. September für Xbox One, PlayStation 4 sowie PC (via Steam) erscheint. Teil zwei erzählt die Geschichte zweier Brüder, die ihre Heimat in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall verlassen müssen.