Herzogin Meghan: Ist ein Babybauch zu erkennen?

Gemeinsam mit seiner Schwiegermutter Doria Ragland hat der britische Prinz Harry am Donnerstag eine Feier zur Präsentation des Charity-Kochbuches „Together: Our Community Cookbook“ seiner Ehefrau Herzogin Meghan im Garten des Kensington-Palastes besucht. Während sich viele der anwesenden Gäste zu Gemeinschaftsfotos aufstellten, schlich der Prinz Berichten zufolge zum Büffet und machte sich über so manche Köstlichkeit her.