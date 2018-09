West-Ham-Coach zittert um Marko Arnautovic

Der Einsatz von ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic am Sonntag gegen Chelsea ist fraglich. Wie sein Trainer bei West Ham, Manuel Pellegrini, am Donnerstag mitteilte, laboriert der 29-jährige Wiener an einer beim 3:1 gegen Everton erlittenen Knieverletzung. „Wir werden sehen, ob er fit wird. Er hat zuletzt gut gespielt und wir hoffen, dass es sich ausgeht“, so Pellegrini vor dem Duell mit dem Tabellenführer der Premier League.