Online-Bezahldienst gehackt und Handys gekauft

Drahtzieher in Frankreich

Ein bislang unbekannter Täter Namens „Momo“ hackte sich in der Zeit von 1. bis 19. September von Frankreich aus in mindestens sechs solcher Konten von bislang unbekannten Opfern. Nachdem der unbekannte Täter die Konten gehackt hatte, bestellte er über das Internet bei verschiedenen Elektrofachgeschäften in ganz Österreich neueste Mobiltelefone. Um die bestellten Mobiltelefone bei den Geschäften abzuholen, rief der unbekannte Täter den 32-Jährigen an, schickte diesen zu den einzelnen Geschäften in Österreich und sandte ihm die Auftragsbestätigung per E-Mail.