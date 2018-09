So schön ist Stewarts „Twilight“-Tochter heute

Bald auch in Modewelt erfolgreich?

Und nicht nur in Hollywood, sondern auch in der Modewelt könnte sie ihrer „Twilight“-Mama bald Konkurrenz machen. Bei Magazin-Shootings und auf roten Teppichen sieht man die 17-Jährige nämlich oft in Chanel. Zuletzt wurde sie zur Couture-Show nach Paris eingeladen. Vielleicht macht Karl Lagerfeld die hübsche Foy ja nach Kristen Stewart bald zum nächsten Gesicht der Luxusmarke ...