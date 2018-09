Maduro erzürnt mit Luxusdinner ganz Venezuela

Die Politik des sozialistischen Staatschefs bestehe offensichtlich darin, „China um Kredite zu bitten, weil man kein Geld hat, um seine Schulden zu bezahlen, und anschließend in ein Luxusrestaurant zu gehen“, schrieb ein Kommentator im Internet. Die Preise in den Restaurants des Promi-Kochs liegen bei zwischen umgerechnet 60 und 213 Euro pro Gericht - zwei- bis achtmal so hoch wie der Mindestlohn in Venezuela.