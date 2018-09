Empfang durch Aliyev „große Ehre“ für Strache

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Mittwoch Aserbaidschans Präsidenten Ilham Aliyev getroffen. Man wolle die guten Beziehungen weiter vertiefen, betonten beide Seiten. Auch die Situation der Menschenrechte sei in einem Vier-Augen-Gespräch Thema gewesen, sagte Strache danach. Der Vizekanzler befindet sich gerade mit einer Delegation aus FPÖ- und ÖVP-Vertretern in Aserbaidschan.