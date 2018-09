„Vollholler“: Das sind die besten Kern-Zitate!

SPÖ-Chef Christian Kern wird die politischen Zelte in Österreich abbrechen, als Spitzenkandidat bei der EU-Wahl antreten und nach Brüssel wechseln. Spätestens nach dieser Wahl am 26. Mai 2019 wird Kern auch als SPÖ-Bundesparteichef zurücktreten. Hier einige der besten Zitate aus der kurzen Amtszeit Kerns, für den die Politik eigenen Angaben zufolge zu 95 Prozent aus Inszenierung besteht, an der Spitze der SPÖ. Der Altkanzler und neunte SPÖ-Bundesparteivorsitzende war es übrigens auch, der uns mit „Vollholler“ das Wort des Jahres 2017 bescherte.