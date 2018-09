Redlham ist zweite Gemeinde im Land ohne Schulden

Kommunalsteuer bringt viel Geld

Auch die gute Lage an der B 1 zwischen Attnang-Puchheim und Schwanenstadt zeigt ihre Wirkung: Viele Betriebe haben sich angesiedelt, letztes Jahr spülten Kommunalsteuern 734.000 Euro in die Kasse - Tendenz steigend. Derzeit siedeln sich mit der SML Maschinen GesmbH und der Hütthaler KG zwei neue Leitbetriebe an und es entstehen 500 neue Jobs. Weil neben dem Schuldenabbau auch Rücklagen gebildet werden konnten, ist für künftige Großprojekte, wie Kindergartenbau oder der Ankauf eines Feuerwehrautos, keine Neuverschuldung nötig.