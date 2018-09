Querschnittgelähmte Vanessa kriegt Job bei Strache

Auch weitere Pläne verriet Strache bei seinem Besuch in Baku. So wolle man die Formel E - eine Rennserie für Formelwagen mit Elektromotor - in die österreichische Bundeshauptstadt holen. Auch das österreichische Judo-Team bei der diese Woche anlaufenden WM in Baku werde unterstützt. Strache und eine FPÖ-Delegation sind Dienstagabend bei einem Empfang anlässlich der Eröffnung anwesend.