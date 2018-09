Wärmepumpen-Spezialist Ochsner mit „Luxusproblem“

Ausbau in Haag

Was die Produktion dermaßen gut auslastet? Treiber sind vor allem die großen Wärmepumpen für Industrie- und Gewerbe-Kunden. „Da sind wir an der Kapazitätsgrenze. Wir haben einen Riesen-Platzbedarf“, erzählt Ochsner von seinem „Luxusproblem“ und treibt den Ausbau des Standortes in Haag intensiv voran.