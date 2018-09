Polizist bei Messerattacke in Brüssel verletzt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatten die Polizisten einen Mann angesprochen, der auf dem Gehweg saß, und ihn aufgefordert wegzugehen. Daraufhin habe der Mann ein Messer gezogen und einen der Polizisten leicht am Kopf verletzt. Dessen Kollege feuerte daraufhin drei Kugeln auf den Angreifer ab und traf ihn in der Brust und am Bein.