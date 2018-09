„Energie-geladenes“ Treffen der Minister in Linz

Auch Abendessen wird gut bewacht

Das Ministertreffen werden die Linzer nicht nur durch das enorme Polizeiaufgebot wahrnehmen. Am Montag, 17. September werden bei der Voestalpine Stahlwelt, wo eine Konferenz stattfindet, und am Abend um die Redoutensäle, wo Landeshauptmann Thomas Stelzer zum Abendessen lädt, Sperrzonen eingerichtet. Am Dienstag wird das Areal um das Design Center hermetisch abgeriegelt.