Gemeinde Gasen erneut Katastrophengebiet

„Gemeinde am Ende ihres Spielraums“

In den vergangenen Jahren seien in dem Gebiet bereits fünf Millionen Euro für Schutzmaßnahmen verbaut worden, „die Gemeinde ist am Ende ihres Spielraumes“, betonte der Landeshauptmann. Ein neues, rund zehn Millionen teures Hochwasserschutzprojekt sei in der abschließenden Planungsphase.