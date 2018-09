Schwere Schäden durch Unwetter in der Steiermark

So groß war der Gasenbach noch nie.“ Bürgermeister Erwin Gruber, seit 20 Jahren im Amt, war fassungslos darüber, was sich am Freitag in seiner Gemeinde abspielte. Gegen 15.30 öffnete der Himmel seine Schleusen, binnen einer halben Stunde sollen 100 Liter Regen heruntergekommen sein.