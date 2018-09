Warum tun Sie das, Frau Egger?

Steirerin auf Mittelmeer-Route

Geboren am 29. April 1986 in Graz. Ausbildung zur Hebamme, Jobs im Landeskrankenhaus Leoben und an der Universitätsklinik Graz. Bei „Ärzte ohne Grenzen“ seit 2015. Einsätze in der Zentralafrikanischen Republik (2015), in der Demokratischen Republik Kongo (2016), in Haiti (2016/2017) und in Bangladesch (2018). Seit dem Sommer ist die Steirerin Mitglied der Crew des Such- und Rettungsschiffes „Aquarius“, das „Ärzte ohne Grenzen“ gemeinsam mit „SOS Mediterranée“ betreibt. Insgesamt kamen dieses Jahr 46.500 Menschen über das Mittelmeer (Frankreich, Italien und Spanien) in Europa an. 1500 sind auf der Überfahrt ertrunken.