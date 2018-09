„Kultur-Dolmetscher“ für steirische Lehrer

Die steirische Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) hat gestern Lehrer zum Runden Tisch geladen, die Probleme mit muslimischen Schülern aufgezeigt haben. Sie will die dort gesammelten Vorschläge nun in Maßnahmen gießen, um die Lehrer besser zu unterstützen. Und: Das Kopftuchverbot sorgt für Ärger in der SPÖ.