Raikkönen im Training vorne! Vettel „küsst“ Mauer

Die beiden hatten schon in der ersten Session aufgezeigt und mit der weichsten zur Verfügung stehenden Reifenmischung die Topzeiten markiert. Ricciardo kam da als Schnellster auf 1:39,711 Minuten. Vettel hingegen war nicht so viel Praxis wie der Konkurrenz vergönnt. Statt sich auf die Qualifikation am Samstag (15.00 Uhr MESZ) vorzubereiten, konnte der 31-Jährige nur noch zuschauen. „Das war etwas mehr als ein Kuss“, meinte er nach seinem Ausritt, versuchte aber zu beruhigen. „Schlecht war es nicht. Natürlich hat jetzt am Abend etwas die Zeit gefehlt“, meinte der Vierfach-Champion. „Wir müssen noch etwas an der Balance tüfteln und das Auto schneller machen.“ Der Schaden sei nicht so schlimm, versicherte Vettel.