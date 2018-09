2:0 nach Tag 1: Novak lässt De Minaur keine Chance

Thiem hatte zuvor seinen ersten Auftritt nach dem sensationellen US-Open-Viertelfinal-Duell gegen Rafael Nadal mit Bravour absolviert. Statt der Nummer 1 der Welt in New York ging es nun gegen die Nummer 111, statt auf Hartplatz im Grand-Slam-Viertelfinale auf Sand im Davis Cup. Der Kontrast konnte kaum größer sein. Doch Thiem erfüllte die Erwartungshaltungen.„Es war alles komplett anders, aber ich habe versucht, dass ich daran anschließe, was ich in New York in den letzten zwei Matches gemacht habe. Das ist mir eigentlich gelungen“, zeigte sich Thiem nach dem sicheren Sieg zufrieden.