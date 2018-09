Rezept der Woche: Fliegender Jakob

Zubereitung: Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden und salzen. In etwas Erdnussöl goldbraun anrösten, dann Speck- und Zwiebelwürfel dazugeben und ebenfalls anrösten. Etwas Sojasauce, das Obers und die Creme fraiche zugeben und aufköcheln lassen. Die blättrig geschnittenen Champignons in einer eigenen Pfanne mit etwas Öl kurz anrösten. Die Champignons zum Fleisch geben. Das Ganze mit Chilipulver, Garam Masala und der süßen Chilisauce abschmecken. Alles in eine Auflaufform füllen und die 2 geschälten Bananen in dünne Scheiben geschnitten oben drauf legen. Das ganze für 20 Minuten bei 200 Grad im Backrohr braten. Nach 10 Minuten Bratzeit mit den gehackten Erdnüssen bestreuen. Mit Basmatireis anrichten.