Messerattacken: Laut Psychiater „ein Amoklauf“

Wegen fünffachen versuchten Mordes muss sich heute jener 23-jährige afghanische Asylwerber vor Gericht verantworten, der am 7. März in Wien mit Messern auf eine dreiköpfige Familie einstach, einen Zeugen bedrohte und danach auch noch einen Landsmann attackierte. Die Opfer wurden teils erheblich verletzt, überlebten die blutige Attacke jedoch. „Wie in einem Blutrausch“ habe der Angeklagte auf sie eingestochen, schilderte die Staatsanwältin. Für den psychiatrischen Sachverständigen waren die Taten „ein Amoklauf, wie er in der heutigen Zeit leider immer öfter vorkommt“. Mittlerweile haben sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurückgezogen.