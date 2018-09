Peinlich! Pferdesport-WM beginnt mit Mega-Panne!

Das Rennen soll nun nach Angaben des Veranstalters neu gestartet werden. Es wird von 160 auf 120 Kilometer verkürzt. Vor dem Neustart müssen zunächst alle Pferde von Tierärzten untersucht werden. Es gebe keine Möglichkeit, das Rennen am Donnerstag neu auszutragen, hieß es in einer Mitteilung. Sorgen bereitet den WM-Veranstaltern zudem derzeit der Wetterbericht, denn Hurrikan „Florence“ soll am Ende der Woche North Carolina erreichen.