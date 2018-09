Steyr sagt um 60 Millionen € ab April 2019 „Hey“

Lichtschächte aus Holz lassen viel Licht herein, Hebebühnen werden bedient, ein Bagger ist im Dunkel der Tiefgarage mit der extrabreiten Zufahrtsrampe im Einsatz! Am ehemaligen Kasernenareal in Steyr herrscht Hochbetrieb. 60 Millionen Euro fließen hier in die Errichtung des Einkaufszentrums „Hey! Steyr“.