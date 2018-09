Vermisster Motorradfahrer tot entdeckt

Wie berichtet, war der 60-Jährige Anfang September in Weiz aufgebrochen, um seinen Freund in Wallendorf zu besuchen. Dort kam er aber nie an. Gefunden wurde lediglich sein Mottorad, abgestellt nahe der Lafnitz, die zu diesem Zeitpunkt Hochwasser führte. Dutzende Rettungskräfte suchten zu Fuß, mit Hunden und einem Hubschrauber nach dem Vermissten, allerdings ohne Erfolg. Eine Obduktion soll nun die Todesursache klären.