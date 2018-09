Kneissl: „Österreich gehört hier nicht angepatzt“

Außenministerin Karin Kneissl hat sich erstmals zur angekündigten Überprüfung der österreichischen Flüchtlingspolitik seitens der UNO zu Wort gemeldet. „Österreich gehört hier nicht angepatzt“, so die Außenministerin nach dem Ministerrat am Mittwoch zu im Raum stehenden Vorwürfen. Kneissl habe bereits mit UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet telefoniert und sich dabei „gegen Pauschalierungen weder in die eine noch in die andere Richtung“ ausgesprochen. Bekräftigt habe sie, dass Österreich wie schon bisher für sämtliche Untersuchungen seitens der UNO offen sei.