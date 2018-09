Radfahrer aus Osttirol bei Verkehrsunfall getötet

Ein 63 Jahre alter Osttiroler ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Globasnitz in Kärnten so schwer verletzt worden, dass er wenige Stunden nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus gestorben ist. Der Mann war laut Polizei mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, ein Autolenker hatte ihn übersehen.