Ex-Roncalli-Akrobatin acht Meter abgestürzt

„Ich liebe die Berge und die Menschen in Österreich, hier hatte ich meine beste Zeit“, schwelgt Tetiana im Gespräch mit der „Krone“ in Erinnerungen. Sie ist sich sicher: In Österreich - sie trat 2016 für den Circus Roncalli auf - wäre ihr so etwas nicht passiert, hätte sich ihr Arbeitgeber nach dem Unfall zumindest um sie gekümmert. Denn nach dem folgenschweren Riss eines Stahlseiles fiel die Ukrainerin Anfang August in einem dänischen Zirkus in die Tiefe. Nun liegt sie mit schweren Wirbelverletzungen im Spital, kann ihren Hals vielleicht nie wieder drehen, hat kein Gefühl in der Hand.