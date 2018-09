Im Gehirn fit bleiben: Manifest für mehr Bewegung

Aus dem Aostatal in Italien hat es Manuela Macedonia vor Jahren wegen des Studiums nach Österreich verschlagen, wo sie mittlerweile unter anderem an der Linzer Kepler-Uni forscht und lehrt. Schon seit langem hat es der Neurowissenschaftlerin das Thema Gehirn mit all seinen Möglichkeiten, Entwicklungen und Auswirkungen angetan. „Schauen Sie, ab dem 25. Lebensjahr schrumpft unser Gehirn. Und was tun wir? Nichts!“, ärgert sich die quirlige, temperamentvolle Frau. Dabei wäre tägliche Bewegung der einzige Schlüssel, cerebrale Alterungsvorgänge im Gehirn aufzuhalten oder zu bremsen.