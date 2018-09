Österreichs U21-Team vor Pflichtsieg in Gibraltar

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam gastiert am Dienstag (20 Uhr) im Rahmen der EM-Qualifikation beim Tabellenschlusslicht in Gibraltar. Nach dem 2:1-Heimerfolg am Freitag gegen Armenien peilt die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch den nächsten Pflichtsieg an. Das Hinspiel gewann Österreich im Juni des Vorjahres in Ritzing souverän mit 3:0.