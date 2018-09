Dreimal verurteilt: Mordverdächtiger blieb im Land

Versuchte schwere Erpressung, Schlepperei und schwere Körperverletzung: So liest sich das Strafregister jenes 40-jährigen Irakers, der in Verdacht steht, am Samstag seine 50-jährige irakische Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in der Wiener Leopoldstadt erstochen zu haben. Wie krone.at aus Justizkreisen nun erfuhr: Der Iraker befindet sich schon seit 2004 in Österreich, sein zweites Asylverfahren läuft sei 2017 - und das, obwohl er schon dreimal rechtskräftig verurteilt wurde.