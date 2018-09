Sterbehilfe: Menschenrecht oder Moral-Zwickmühle?

Es gibt sie immer wieder, die Meldungen über geplantes Sterben. Jedoch ist es selten der Fall, dass man solche Pläne, sind sie wirklich ernst gemeint, an die große Glocke hängt. Häufig erfahren die Menschen erst nach dem Ableben ihrer Angehörigen davon, zumindest dann, wenn diese sich für einen Suizid entschieden haben.

Im Fall von Jencquel verhält es sich etwas anders. Sie hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie in zwei Jahren an einer tödlichen Dosis Schlafmittel dahinscheiden möchte. Dafür wird sie den Service der aktiven Sterbehilfe in Anspruch nehmen, was in der Schweiz, anders als in den meisten anderen Ländern, unter gewissen Auflagen legal ist.