Gesunde Französin gibt ihrem Leben ein Ablaufdatum

Der Fall um eine 74-jährige Französin, die trotz bester Gesundheit freiwillig aus dem Leben scheiden will, sorgt derzeit für Diskussionen: Jacqueline Jencquel hat sich selbst ein Ablaufdatum gesetzt und will im Jänner 2020 sterben. Ihren Tod hat sie schon durchgeplant: Nach einem letzten Fest im Beisein ihrer Familie will sie per Sterbehilfe das Zeitliche segnen.