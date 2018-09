Training für den Mars: Analog-Astronauten gesucht

Mindestens 1,65 und maximal 1,95 Meter groß sowie 25 bis 45 Jahre alt und gute Englischkenntnisse: Das sind die Voraussetzungen für Analog-Astronauten. Die Größe ist wichtig für die Raumanzüge. Monika Fischer vom „Austrian Space Forum“: „Wir haben als Einzige echte Anzüge.“ Beim Training würden biomedizinische Daten erfasst. Statt in der Mars-Region „Utopia Planitia“ trainieren die erdgebundenen Astronauten am Kaunertaler Gletscher, in Marokko sowie im Oman. Fischer: „Bei den Simulationen werden auch neue Geräte getestet.“