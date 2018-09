Großes Finale beim Südseit’n Festival

Mit einem großen „Trara“ steigt am heutigen Samstag (8.9.2018) das Finale des zweitägige „Südseit’n Festivals“ in Klagenfurt. Seit Freitag bespielen zehn Bands - bei freiem Eintritt - die Innenstadtlokale der Landeshauptstadt. Bereits beim „Blues Frühschoppen“ in der Cafe Bar G@TES ging es am Samstagvormittag rund. 2019 gibt’s das Zehn-Jahr-Jubiläum. Programm und alle Infos unter: suedseiten-festival.at