Amazon-Milliardär: „Habe 100 Ideen pro Stunde“

Vom Online-Buchhändler zum „Allesverkäufer“

Der Aufstieg von Amazon ist vor allem dem Erfolg des Internet geschuldet. 1994 gab Bezos für seine große Vision - alles Mögliche online zu verkaufen - einen komfortablen Wall-Street-Job auf und tauschte sein Büro in einem New Yorker Wolkenkratzer gegen eine Garage in Seattle. Er startete zunächst mit Büchern, entwickelte die Firma dann zum weltgrößten Internetkaufhaus und hält mit Amazons boomenden Cloud-Services, die etwa Start-ups IT-Anwendungen und Speicherplatz im Netz bieten, inzwischen unzählige Firmen am Laufen.