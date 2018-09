Der Herbst steht ganz im Zeichen der DuckTales!

In Band 1 der DuckTales-LTB garantieren Tick, Trick und Track mit der Serie „Die Jagd nach der Nummer Eins“ viel Trubel, Tücken und Turbulenzen. Am 21. September geht das DuckTales-Team auf spannende Schatzsuche auf der ganzen Erde und sogar im All mit der Serie „Die Gold-Odyssee“! Beide Bände mit den gesammelten Abenteuern der DuckTales sind gleich zum Start in einer exklusiven Sammelbox im Handel und online im Egmont-Shop erhältlich.