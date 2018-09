Kindergarten: Nicht Schnitzel, sondern Werte

Die zweite Neuerung im Kindergarten heißt Wertekatalog. Faßmann: „Es geht mir in der Debatte nicht um Schnitzel und Knödel, sondern um grundsätzliche Werte wie Demokratie, Gleichheit und Toleranz.“ Als Basis habe man sich an der österreichischen Verfassung sowie dem EU-Vertrag orientiert. „Eine pluralistische Gesellschaft braucht den Klebstoff, der sie zusammenhält“, so der Minister.