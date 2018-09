Neuer U-Ausschuss: Benötigen wir noch Eurofighter?

Auch unsere User diskutieren über die Causa Eurofighter. So kritisiert User burschi, dass Österreich im Jahr 2002 ein Angebot von Russland ablehnte - 30 Kampfflugzeuge der Version MiG-29m. Mit dem Kaufpreis von 1,14 Milliarden Euro war die Gegenverrechnung russischer Staatsschulden und Versorgungssicherheit durch langfristige Staatsverträge im Angebot. Der User noreason73 schlägt vor, komplett auf die Eurofighter zu verzichten und den österreichischen Luftraum von anderen EU-Ländern überwachen zu lassen. Das Geld solle in Hubschrauber, „die auch für Katastropheneinsätze genutzt werden können“, investiert werden, so der User noreason73.