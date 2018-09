Bruderzwist: Sessel gegen Kopf des Kontrahenten

In einem Wohnhaus in Ebene Reichenau kam es Mittwoch gegen 22.15 Uhr zu einem heftigen Streit zwischen zwei Brüdern. Als der 63-Jährige dem 59-Jährigen einen Sessel gegen den Kopf schlug, musste die Rettung gerufen werden. Im Krankenhaus in Spittal wurde der Verletzte versorgt, der ältere Bruder sprach währenddessen einer Krankenschwester gegenüber Drohungen aus: Er werde mit dem Taxi nach Hause fahren und die beiden Häuser der Familie abfackeln. Zudem habe er Handgranaten und Schrotgewehre zu Hause, so der Betrunkene. Er wurde vorläufig in Verwahrung genommen und wird angezeigt.